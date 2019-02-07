Оползень на золотом руднике унес жизни 17 человек

В результате схода оползня на золотом руднике в северо-восточной части Гвинейской Республики (Западная Африка), погибли по меньшей мере 17 человек, сообщает Daily Monitor.

По данным местной полиции, ЧП произошло в понедельник вечером в деревне Норасоба, примерно в 35 км от города Сигири региона Канкан. Число погибших, вероятно, будет увеличиваться, поскольку местные жители отмечают, что многие пропали без вести.

По словам очевидцев, оползень, скорее всего, застал всех врасплох в шахте, где люди работали несколько лет и не наблюдалось никаких признаков опасности.

В Гвинейской республике, где тысячи людей рискуют своей жизнью, работая в незаконных шахтах, подобные случаи - не редкость. Работы становятся особо опасными в сезон дождей.

В республике проводится добыча золота, алмазов, бокситов и железной руды, однако население западноафриканской страны живет крайне бедно.

В число шахтеров входят местные жители и жители близлежащих стран, таких как Буркина-Фасо, Либерия и Кот-д`Ивуар.

Власти говорят, что в префектуре Сигири таких шахтеров насчитывается более 20 тыс.

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