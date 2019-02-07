Многие люди задаются вопросом, как скачать видео из социальной сети Facebook. Сделать это очень просто, давайте разберемся, что для этого нужно?

Как скачать видео на компьютер

Скопируйте ссылку на нужный ролик в Facebook и вставьте ее в любой из перечисленных ниже веб-сервисов, предназначенных для загрузки видео из сети. Затем выберите качество финального файла и нажмите на кнопку "загрузка". Через некоторое время видео появится на вашем устройстве.

Популярные веб-сервисы, которые позволяют скачивать видео из Facebook:

Video Grabber

TubeOffline

9xbuddy

KeepVid

SaveFrom

YooDownload

VideoGrabby

Catchvideo.net

Как скачать видео из Facebook на iPhone или iPad

Этот способ почти идентичен предыдущему: скачать видео на iOS можно с помощью тех же самых веб-сервисов. Только вдобавок вам придется установить специальную программу. Дело в том, что Safari, стандартный браузер в iOS, не позволяет скачивать видео из сети. Поэтому вам понадобится бесплатное приложение DManager, которое представляет собой гибрид браузера и файлового менеджера.

Для начала откройте приложение Facebook и скопируйте ссылку на нужное видео: для этого нажмите под роликом "Поделиться" → "Скопировать ссылку".

Далее, откройте с помощью DManager сайт любого сервиса, упомянутого в предыдущем пункте статьи. Затем вставьте ссылку на ролик в появившееся текстовое поле, выберите параметры конечного файла и нажмите на кнопку скачивания.

В диалоговом окне выберите "Скачать" и дождитесь завершения загрузки. Следить за прогрессом можно на соседней вкладке.

После того, как файл скачается, нажмите на его название. Когда запустится медиаплеер, надавите на три точки под видео и выберите "Отправить" → "Сохранить видео". Ролик появится в галерее устройства.

А если вы хотите скачать видео с YouTube, мы также приготовили для вас короткую инструкцию, как это сделать.

По материалам сайта "Лайфхакер".