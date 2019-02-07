Франція підтримала ускладнення для "Північного потоку-2" [ Редактировать ]
"Північному потоку-2" перекривають кисень. Франція вирішила підтримати зміну європейського законодавства, яка ускладнить прокладання російського газогону.
Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung з посиланням на свої джерела у французькому уряді. Так звану газову директиву будуть розглядати в Єврокомісії цієї п'ятниці.
Нові правила передбачатимуть посилену перевірку морських трубогонів. Наприклад, чи вплине проект на внутрішній газовий ринок, безпеку постачання чи конкуренцію.
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