Украинская певица Ани Лорак 31 января стала официально разведена. Однако, брак артистки волнует фанатов не меньше, чем саму звезду. Об этом пишет "Без табу".

Пара никак не комментировала данную новость, поэтому пикантных моментов этой процедуры неизвестно. Только лишь брат Ани Лорак проговорился, что артистка пыталась сохранить семью из последних сил.

В Едином государственном реестре судебных решений опубликовано полное решение Шевченковского районного суда Киева по делу о разводе звездной пары.

Из него можно понять, что Ани Лорак в иске указала, что супружеская жизнь у них с Муратом не сложилась из-за того, что у них отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, а доверие, чувство любви и уважения потеряно. Кроме того, певица добавила, что они не проживают одной семьей, поэтому брачные отношения прекращены.

Адвокат певицы в суде просил удовлетворить иск исполнительницы и расторгнуть брак. Официальный представитель Мурата Налчаджиоглу при этом не возражал.

В результате суд принял такое решение:

Брак между сторонами носит формальный характер, сохранение их семьи невозможно, а потому есть все основания для расторжения брака, поскольку дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение брака будет противоречить их интересам и интересам их ребенка.

Ранее известный продюсер сделал заявление о разводе Ани Лорак.