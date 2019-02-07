Страйк може вплинути на відправлення майже 600 рейсів

Страйки в аеропортах Німеччини - у Дюссельдорфі та Ганновері персонал вимагає поліпшення умов праці. Протест влаштували співробітники служби, яка відповідає за підготовку повітряних суден до вильоту та переміщення багажу.

Профспілка вимагає у керівництва цієї служби підвищити оплату нічних годин та роботи у вихідні, а також надавати співробітникам "різдвяну" премію. Страйк може вплинути на відправлення майже 600 рейсів.