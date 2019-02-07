Выходные уже совсем близко, осталось сделать последний рывок и можно идти на заслуженных два дня отдыха. А провести их надо в отличной компании, в отличном месте. Специально для вас мы собрали лучшие мероприятия этого уикенда в одной статье.

Босх. Химеры, которые оживают

Масштабная цифровая инсталляция по мотивам творчества Иеронима Босха. Сад земных наслаждений, жуткие химеры, открытые врата ада.

Когда: 1-28 февраля, 11:00

Где: культурно-художественный комплекс ARTarea, ул. Софиевская, 11-15

Сколько стоит: 150 гривен, детям - 75 гривен, студентам - 100 гривен, ветераны и участники боевых действий - 50 гривен, детям до семи лет и людям с инвалидностью - бесплатно.

Выставка "Мария Примаченко. фантасмагории"

Уникальность выставки заключается в том, что творчество художницы показано в ретроспекции, где помимо классических, всем известных произведений из собрания музея, впервые значительную часть экспозиции составляют произведения, неизвестные широкой публике.

Когда: с 1 по 28 февраля, 10:00

Где: Национальный музей украинского народного декоративного искусства, ул. Лаврская, 9

Сколько стоит: от 20 гривен

Замок ледяных скульптур

Вы попадете в уютную зимнюю сказку, где сможете сполна насладиться волшебством зимы и сделать яркие фотографии. А еще - прокатиться с 20-метровой ледяной горки.

Когда: 2 по 28 февраля, и каждые выходные с 10:00

Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1

Сколько стоит: от 110 гривен

Дезеленизация

Участники инициативы DE NE DE представляют художественный проект, в котором современные украинские художники и общественные активисты будут осмысливать прошлое и настоящее городского жардинажа. Для этого они собирают фотодоказательства уродования растений коммунальными службами: обрезка или вырубка деревьев, перекопка или асфальтирование газонов.

Когда: 2-10 февраля, 12:00 и 19:00

Где: BURSA Gallery, улица Константиновская, 11B

Вход бесплатный.

Ретроспектива Хаяо Миядзаки: "Унесенные призраками"

2019-й станет годом большой ретроспективы отреставрированных и озвученных на украинском языке фильмов Хаяо Миядзаки и Studio Ghibli в Украине.

"Унесенные призраками" - мультфильм о приключениях девочки Чихиро в опустошенном городе. Он стал одним из самых успешных работ за всю историю студии Гибли, которая непременно ассоциируется с именем легендарного Хаяо Миядзаки.

Когда: 7-28 февраля, 19:00

Где: кинотеатр "Киев", кинотеатр "Жовтень", кинотеатр "Батерфляй"

Сколько стоит: от 150 гривен

Берлинале уикенд

7 февраля стартует 69-й Берлинский международный кинофестиваль - самое главное кинособытие Германии и один из важнейших фестивалей Европы. Главная приманка Берлинале - это, несомненно, его программа: громкие премьеры и фокус на прогрессивном и интеллектуальном кино. А значит после 10 дней показов и подведения итогов фестиваля, на мировых экранах начнут появляться новые авторские фильмы - мастерски снятые, актуальные и красноречивые.

Когда: 7, 8, 9 февраля, 21:00

Где: кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19

Сколько стоит: 100 гривен

Алексей Горбунов. Музыкальный спектакль "Черная шкатулка"

Главное действующее лицо - постоянно перевоплощающийся в различные образы, с помощью нехитрых, но крайне эффективных приемов, актер Алексей Горбунов. О чем спектакль? О жизни и войне. О женщине и о любви. О детях и о всегда слабом, тонком луче надежды, который пронизывает темный кабинет театральной сцены и ведет зрителя через весь спектакль. Музыкальное сопровождение: группа "Грусть пилота".