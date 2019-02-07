Выходные в Киеве: куда пойти 9-10 февраля (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко, осталось сделать последний рывок и можно идти на заслуженных два дня отдыха. А провести их надо в отличной компании, в отличном месте. Специально для вас мы собрали лучшие мероприятия этого уикенда в одной статье.
Босх. Химеры, которые оживают
Масштабная цифровая инсталляция по мотивам творчества Иеронима Босха. Сад земных наслаждений, жуткие химеры, открытые врата ада.
- Когда: 1-28 февраля, 11:00
- Где: культурно-художественный комплекс ARTarea, ул. Софиевская, 11-15
- Сколько стоит: 150 гривен, детям - 75 гривен, студентам - 100 гривен, ветераны и участники боевых действий - 50 гривен, детям до семи лет и людям с инвалидностью - бесплатно.
Выставка "Мария Примаченко. фантасмагории"
Уникальность выставки заключается в том, что творчество художницы показано в ретроспекции, где помимо классических, всем известных произведений из собрания музея, впервые значительную часть экспозиции составляют произведения, неизвестные широкой публике.
- Когда: с 1 по 28 февраля, 10:00
- Где: Национальный музей украинского народного декоративного искусства, ул. Лаврская, 9
- Сколько стоит: от 20 гривен
Замок ледяных скульптур
Вы попадете в уютную зимнюю сказку, где сможете сполна насладиться волшебством зимы и сделать яркие фотографии. А еще - прокатиться с 20-метровой ледяной горки.
- Когда: 2 по 28 февраля, и каждые выходные с 10:00
- Где: ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1
- Сколько стоит: от 110 гривен
Дезеленизация
Участники инициативы DE NE DE представляют художественный проект, в котором современные украинские художники и общественные активисты будут осмысливать прошлое и настоящее городского жардинажа. Для этого они собирают фотодоказательства уродования растений коммунальными службами: обрезка или вырубка деревьев, перекопка или асфальтирование газонов.
- Когда: 2-10 февраля, 12:00 и 19:00
- Где: BURSA Gallery, улица Константиновская, 11B
- Вход бесплатный.
Ретроспектива Хаяо Миядзаки: "Унесенные призраками"
2019-й станет годом большой ретроспективы отреставрированных и озвученных на украинском языке фильмов Хаяо Миядзаки и Studio Ghibli в Украине.
"Унесенные призраками" - мультфильм о приключениях девочки Чихиро в опустошенном городе. Он стал одним из самых успешных работ за всю историю студии Гибли, которая непременно ассоциируется с именем легендарного Хаяо Миядзаки.
- Когда: 7-28 февраля, 19:00
- Где: кинотеатр "Киев", кинотеатр "Жовтень", кинотеатр "Батерфляй"
- Сколько стоит: от 150 гривен
Берлинале уикенд
7 февраля стартует 69-й Берлинский международный кинофестиваль - самое главное кинособытие Германии и один из важнейших фестивалей Европы. Главная приманка Берлинале - это, несомненно, его программа: громкие премьеры и фокус на прогрессивном и интеллектуальном кино. А значит после 10 дней показов и подведения итогов фестиваля, на мировых экранах начнут появляться новые авторские фильмы - мастерски снятые, актуальные и красноречивые.
- Когда: 7, 8, 9 февраля, 21:00
- Где: кинотеатр "Киев", ул. Большая Васильковская, 19
- Сколько стоит: 100 гривен
Алексей Горбунов. Музыкальный спектакль "Черная шкатулка"
Главное действующее лицо - постоянно перевоплощающийся в различные образы, с помощью нехитрых, но крайне эффективных приемов, актер Алексей Горбунов. О чем спектакль? О жизни и войне. О женщине и о любви. О детях и о всегда слабом, тонком луче надежды, который пронизывает темный кабинет театральной сцены и ведет зрителя через весь спектакль. Музыкальное сопровождение: группа "Грусть пилота".
- Когда: 9 февраля, 19:00
- Где: Галерея Высоцкий на Воздвиженке, ул. Воздвиженская, 40
- Сколько стоит: от 200 гривен
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