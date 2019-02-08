До 150 тысяч гривен в день: что ожидать украинцам от "валютного" закона [ Редактировать ]
7 февраля в Украине вступил в силу закон "О валюте и валютных операциях". Нововведение заменит декрет Кабинета министров 1993 года о валютном контроле. Новый закон можно условно разделить на две группы: для бизнеса и для населения.
Система валютного урегулирования была утверждена постановлениями Национального банка; и предусматривает ряд послаблений на валютном рынке. В частности, указанные изменения позволяют бизнесу репатриацию дивидендов в иностранной валюте за 2018 год. Кроме того, закон отменяет требование предварительного резервирования средств в гривне для дальнейшей покупки валюты. Коротко говоря, нововведение позволит улучшить оборот средств и облегчит движения капитала.
Новое регулирование предусматривает ряд ослаблений на валютном рынке, которые облегчат ведение бизнеса и улучшат инвестиционную привлекательность Украины. В общем с 7 февраля будет введены в действие более 20 послаблений:
- вдвое увеличивается предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам - до 365 дней;
- отменяется валютный надзор за экспортно-импортными операциями до 150 тыс. грн;
- разрешается свободное использование счетов юридических лиц за рубежом (кроме операций по переводу средств из Украины на такие счета);
- отменяются индивидуальные лицензии на валютные операции - их заменит система е-лимитов (2 млн евро/год для юридических лиц, 50 тыс. евро/год для физических лиц);
- отменяются санкции в виде приостановления внешнеэкономической деятельности за нарушение сроков расчетов;
- отменяется ограничение на досрочное погашение внешних обязательств;
- разрешается заключение валютных форвардов для хеджирования экспортно-импортных и долговых операций;
- разрешается осуществление операций по счетам юридических лиц-нерезидентов в банках Украины;
- отменяется процедура регистрации внешних заимствований;
- разрешается оnline-покупка иностранной валюты физическими лицами (в пределах лимита покупки наличной валюты - до 150 тыс. грн/день в эквиваленте);
- разрешается банкам продавать своим клиентам государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, за иностранную валюту;
- разрешается заключение банками валютных свопов с резидентами и нерезидентами;
- разрешаются безлимитные инвестиции банков в ценные бумаги инвестиционного класса;
- увеличивается лимит на переводы иностранной валюты за границу без открытия счета для физических лиц - с 15 до 150 тыс. грн/год;
- увеличивается лимит на покупку банковских металлов физическими и юридическим лицами с 3,21 унции в неделю (100 г) до эквивалента 150 тыс. грн/день (без ограничений для юридических лиц, ведущих деятельность, связанную с использованием банковских металлов);
- разрешается юридическим лицам ввоз-вывоз банковских металлов, если это предусмотрено их уставом;
- разрешается резидентам внесение платежей в иностранной валюте во время страхования жизни;
- разрешается осуществлять инвестиции и кредитовать резидентов со счета ЛОРО в гривнах банка-нерезидента;
- банкам-нерезидентам разрешается покупать валюту на всю сумму остатка в гривнах на счета ЛОРО;
- разрешается приобретать и накапливать иностранную валюту на счета для выплат по внешним заимствованиям;
- отменяется двойной контроль за операциями по экспорту продукции - валютный надзор будет осуществлять только тот банк, который получил информацию о соответствующей таможенной декларации;
- разрешается осуществление инвестиций в Украину не только в валютах первой, но и второй группы классификатора валют;
- унифицировано перемещения валютных ценностей через границу.
Фото: bank.gov.ua
По прогнозам аналитиков также стоит ожидать сокращения черного валютного рынка и уменьшения объема операций со стороны наличного рынка. Кроме того, с 1 марта начнет снижаться норма обязательной продажи валютных поступлений бизнесом - с 50% до 30%. Законом также предоставляется возможность населению проводить операции по онлайн-продаже иностранной валюты и банковских металлов на сумму до 150 тысяч гривен не в операционный, а в календарный день. Это означает, что отныне онлайн-покупка валюты через интернет-банкинг и мобильные приложения доступна гражданам Украины 24 часа 7 дней в неделю.
Фото: bank.gov.ua
Новый закон для экономики будет плюсом, поскольку теперь украинцы смогут легально проводить большое количество операций и за рубежом: открытие счетов, покупка ценных бумаг, валютные переводы.
Ранее эксперты рассказали, что ожидать украинцам от курса валюта на 2019 год.
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