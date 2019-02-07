Мужчина вышел на пробежку и нашел труп [ Редактировать ]
7 февраля возле Монастырского острова обнаружили мертвого мужчину. Его тело всплыло в реке недалеко от берега. Нашли умершего около 8:00, сообщает "Информатор".
Во время утренней пробежки молодой человек заметил в воде плавающее тело. О своей находке он сообщил в Службу спасения. Прибывшие на место спасатели с помощью лодки вытащили мужчину на берег.
Также на остров приехали сотрудники полиции и судмедэксперт. При поверхностном осмотре следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. У него при себе паспорт и мобильный телефон. Выяснилось, что погибший - житель Бердянска, 1974 года рождения.
Недавно в центре Киева нашли труп.
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