7 февраля возле Монастырского острова обнаружили мертвого мужчину. Его тело всплыло в реке недалеко от берега. Нашли умершего около 8:00, сообщает "Информатор".

Во время утренней пробежки молодой человек заметил в воде плавающее тело. О своей находке он сообщил в Службу спасения. Прибывшие на место спасатели с помощью лодки вытащили мужчину на берег.

Также на остров приехали сотрудники полиции и судмедэксперт. При поверхностном осмотре следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили. У него при себе паспорт и мобильный телефон. Выяснилось, что погибший - житель Бердянска, 1974 года рождения.

Недавно в центре Киева нашли труп.