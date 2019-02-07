Внесение в Конституцию курса на членство в НАТО и ЕС - предвыборный ход власти [ Редактировать ]
Закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и ЕС - это акт предательства и циничного игнорирования интересов миллионов граждан нашей страны. Об этом заявил Виктор Медведчук, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Парламентарии, уровень народного доверия к которым не превышает 5%, голосовали так, как выгодно действующей власти, стремящейся угодить части общества, которая поддерживает эти декларации, с одной целью - получить голоса этих избирателей на выборах. При этом власть заведомо знает, что данные инициативы не имеют шансов на реальное воплощение.
Эти изменения не имеют той поддержки в обществе, о которой нам так пафосно и лживо рассказывают провластные политики. По результатам социологических исследований последних двух лет вступление в Североатлантический альянс поддерживают не более 40-42% граждан. А 34-36% категорически выступают против НАТО. За вступление в ЕС выступает половина населения страны, против - треть. И это без учета мнения жителей Донбасса, который власть якобы хочет вернуть, а также Крыма. Эти регионы всегда выступали категорически против членства в НАТО и ЕС.
Цинизм власти не знает границ. Правка о необратимости европейского и евроатлантического курса вносится в том числе в преамбулу Конституции после слов относительно заботы об укреплении "гражданского согласия на земле Украины".
О каком же гражданском согласии может идти речь при таком полярном разделении мнений? Очевидно, что такое решение приведет лишь к углублению раскола в обществе, уже повлекшему процессы распада страны, вместо реальных шагов к восстановлению территориальной целостности Украины, что должно быть стратегической задачей любой власти.
Этим шагом власть в очередной раз отвлекает внимание от коллапса экономики, обнищания миллионов людей, массовой трудовой миграции, тарифного геноцида и роста коррупции, разгула радикального национализма и криминального беспредела.
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