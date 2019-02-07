Верховная рада Украины 7 февраля направила в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области, передает "РБК-Украина".

Проект постановления №9310-1/П о включении в повестку дня и направлении законопроекта в КСУ поддержали 240 депутатов Рады.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская", - сказано в тексте документа.

При этом парламентарии не поддержали направление в КСУ президентского законопроекта №9310, которым предлагалось переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую. За его направление проголосовали лишь 144 депутатов.

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