Тысячи мертвых птиц шокировали жителей города [ Редактировать ]
У побережья Нидерландов найдены 20 тысяч мертвых морских птиц. Причины их смерти остаются неизвестными, сообщает ВВС.
У специалистов есть несколько версий о причинах гибели птиц. Одна из них связана с 345 контейнерами, упавшими с контейнеровоза во время шторма. Из них в воду попали пластиковые игрушки, полистирол и обувь.
Вторая теория связана с ухудшением погоды. Птицы устают и не могут бороться со стихией. Но в таком случае проблема не ограничилась только голландским побережьем, считает эксперт Мардик Леопольд.
Десятки птиц удалось спасти. О них заботятся в специальных центрах.
Ранее сообщалось, что в Харькове нашли трупы зараженных животных.
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