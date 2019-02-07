У побережья Нидерландов найдены 20 тысяч мертвых морских птиц. Причины их смерти остаются неизвестными, сообщает ВВС.

У специалистов есть несколько версий о причинах гибели птиц. Одна из них связана с 345 контейнерами, упавшими с контейнеровоза во время шторма. Из них в воду попали пластиковые игрушки, полистирол и обувь.

Вторая теория связана с ухудшением погоды. Птицы устают и не могут бороться со стихией. Но в таком случае проблема не ограничилась только голландским побережьем, считает эксперт Мардик Леопольд.

Десятки птиц удалось спасти. О них заботятся в специальных центрах.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли трупы зараженных животных.