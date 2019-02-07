Что приготовить из стручковой фасоли: 4 простых рецепта [ Редактировать ]
Стручковая фасоль - очень полезный продукт. Она содержит витамины А, С, Е. В продаже чаще всего ее можно найти в замороженном виде. Замороженная стручковая фасоль почти полностью сохраняет свойства свежей. Из замороженной стручковой фасоли можно приготовить гарнир, салат, суп, гарнир, пишет "Сегодня".
Гарнир из замороженной стручковой фасоли
Ингредиенты:
- 700 г замороженной фасоли
- 1 ч. ложка лимонного сока
- 50 г сливочного масла
- перец, соль, зелень петрушки
Как готовить гарнир из замороженной стручковой фасоли:
- Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Положите соль, замороженную стручковую фасоль. Готовить ее нужно не дольше 8 минут с момента закипания.
- Откиньте фасоль на дуршлаг. Затем налейте в кастрюльку холодную воду и поместите в нее дуршлаг со стручками на несколько минут.
- В результате фасоль восстановит структуру и цвет. Перед подачей на стол подогрейте стручки на сковородке, чтобы выпарилась жидкость.
- Затем положите сливочное масло, лимонный сок, зелень, перец.
Салат "Быстрый"
Ингредиенты:
- 150-200 г замороженной стручковой фасоли
- 2 свежих огурца среднего размера
- 3 яйца
- оливковое масло
- перец, соль - по вкусу
Как приготовить салат "Быстрый":
- Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг.
- Затем дайте стечь лишней воде. Нарежьте огурцы тонкой соломкой (толщиной в 5-7 мм). Отварите вкрутую яйца, охладите их.
- Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку - на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите.
- Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.
Суп из замороженной фасоли
Ингредиенты:
- 150 г замороженной стручковой фасоли
- 1 куриный окорочок
- 150 г цветной капусты (свежей или замороженной)
- 100 г замороженного зеленого горошка
- 2-3 картофелины
- 1 луковица
- 1 морковка
- перец, соль, лавровый лист - по вкусу
Как готовить суп со стручковой фасолью:
- Положите куриный окорочок в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите воду до кипения, убавьте огонь, удалите пену и варите бульон 40 мин.
- Подготовьте овощи: очистите и нарежьте кубиками морковь и картофель. Как только окорочок сварится, выложите его на тарелку.
- Положите в кастрюлю овощи: морковь, картофель, зеленый горошек, цветную капусту. Доведите бульон до кипения и варите 15 минут.
- Отделите куриное мясо от костей, измельчите и положите в суп вместе с замороженной фасолью. Добавьте соль, перец, пару листиков лавра.
- Доведите до кипения, поварите 2 минуты, снимите с огня, оставьте настояться в течение 10 минут.
Стручковая фасоль с мясом
Ингредиенты:
- 400 г свинины или куриной грудки
- 400 г фасоли
- 1 ст. ложка томатной пасты
- перец, соль - по вкусу
Как готовить стручковую фасоль с мясом:
- Прокрутите мясо через мясорубку. Нагрейте сковородку, налейте в нее растительное масло, положите фарш и жарьте его в течение 10 минут, время от времени помешивая.
- Добавьте замороженную стручковую фасоль, перемешайте, положите томатную пасту, соль, перец и немного кипятка.
- Жидкость не должна полностью покрывать фарш. Накройте блюдо крышкой и тушите в течение 10 минут.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить слоеное тесто.
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