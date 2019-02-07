Стручковая фасоль - очень полезный продукт. Она содержит витамины А, С, Е. В продаже чаще всего ее можно найти в замороженном виде. Замороженная стручковая фасоль почти полностью сохраняет свойства свежей. Из замороженной стручковой фасоли можно приготовить гарнир, салат, суп, гарнир, пишет "Сегодня".

Гарнир из замороженной стручковой фасоли

Ингредиенты:

700 г замороженной фасоли

1 ч. ложка лимонного сока

50 г сливочного масла

перец, соль, зелень петрушки

Как готовить гарнир из замороженной стручковой фасоли:

Налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения. Положите соль, замороженную стручковую фасоль. Готовить ее нужно не дольше 8 минут с момента закипания.

Откиньте фасоль на дуршлаг. Затем налейте в кастрюльку холодную воду и поместите в нее дуршлаг со стручками на несколько минут.

В результате фасоль восстановит структуру и цвет. Перед подачей на стол подогрейте стручки на сковородке, чтобы выпарилась жидкость.

Затем положите сливочное масло, лимонный сок, зелень, перец.

Салат "Быстрый"

Ингредиенты:

150-200 г замороженной стручковой фасоли

2 свежих огурца среднего размера

3 яйца

оливковое масло

перец, соль - по вкусу

Как приготовить салат "Быстрый":

Вскипятите воду, слегка ее подсолите, опустите стручки замороженной фасоли и варите ее не дольше 5 минут. Чтобы фасоль сохранила яркий цвет, промойте ее после варки холодной водой, поместив ее в дуршлаг.

Затем дайте стечь лишней воде. Нарежьте огурцы тонкой соломкой (толщиной в 5-7 мм). Отварите вкрутую яйца, охладите их.

Разрежьте каждое яйцо пополам, а затем каждую половинку - на ломтики. Соедините все ингредиенты, поперчите и посолите.

Сбрызните салат лимонным соком и заправьте оливковым маслом.

Суп из замороженной фасоли

Ингредиенты:

150 г замороженной стручковой фасоли

1 куриный окорочок

150 г цветной капусты (свежей или замороженной)

100 г замороженного зеленого горошка

2-3 картофелины

1 луковица

1 морковка

перец, соль, лавровый лист - по вкусу

Как готовить суп со стручковой фасолью:

Положите куриный окорочок в кастрюлю, добавьте 1 целую очищенную луковицу и залейте холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту, доведите воду до кипения, убавьте огонь, удалите пену и варите бульон 40 мин.

Подготовьте овощи: очистите и нарежьте кубиками морковь и картофель. Как только окорочок сварится, выложите его на тарелку.

Положите в кастрюлю овощи: морковь, картофель, зеленый горошек, цветную капусту. Доведите бульон до кипения и варите 15 минут.

Отделите куриное мясо от костей, измельчите и положите в суп вместе с замороженной фасолью. Добавьте соль, перец, пару листиков лавра.

Доведите до кипения, поварите 2 минуты, снимите с огня, оставьте настояться в течение 10 минут.

Стручковая фасоль с мясом

Ингредиенты:

400 г свинины или куриной грудки

400 г фасоли

1 ст. ложка томатной пасты

перец, соль - по вкусу

Как готовить стручковую фасоль с мясом:

Прокрутите мясо через мясорубку. Нагрейте сковородку, налейте в нее растительное масло, положите фарш и жарьте его в течение 10 минут, время от времени помешивая.

Добавьте замороженную стручковую фасоль, перемешайте, положите томатную пасту, соль, перец и немного кипятка.

Жидкость не должна полностью покрывать фарш. Накройте блюдо крышкой и тушите в течение 10 минут.

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