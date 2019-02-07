7 февраля в российском городе Сургут загорелся торгово-развлекательный центр "Фараон". Огонь перекинулся на ТРЦ с мебельного склада компании "Сурмекс", сообщают "Факты" со ссылкой на российские СМИ.

На кадрах с места происшествия видно, что из здания гипермаркета поднимается большой столб дыма. По данным российского МЧС, сообщение о возгорании здания на пульт пожарной охраны поступило в 13:41 по местному времени. На тот момент площадь пожара составляла 150 квадратных метров. На место пожара выехали 8 единиц техники и 28 человек личного состава от МЧС.

Пожару присвоен третий повышенный класс опасности. По предварительной информации, пострадавших нет. Как сообщают СМИ, одна из пожарных машин, спеша на пожар, попала в массовое ДТП. Спецавтомобиль столкнулся с несколькими машинами.

Пожары происходят ежедневно в любом уголке мира. Одни возникают из-за халатности людей, другие же из-за климатических условий, например в результате сильной жары. Ранее в популярном киевском супермаркете возник пожар.