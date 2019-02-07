Играл на стоге сена: в Одесской области нашли мертвого ребенка [ Редактировать ]
В Одесской области на территории домохозяйства обнаружен повешенным 7-летний мальчик.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о трагедии, которая произошла в одном из сел Подольского района, в полицию сообщили врачи скорой помощи.
Правоохранители установили, что мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища.
"Его нашел старший брат, который в это время занимался хозяйством. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения", - сообщили в главке.
Отмечается, что семья благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").
Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.
Недавно в Полтаве девочка пострадала из-за снежной глыбы.
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