В Одесской области на территории домохозяйства обнаружен повешенным 7-летний мальчик.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о трагедии, которая произошла в одном из сел Подольского района, в полицию сообщили врачи скорой помощи.

Правоохранители установили, что мальчик играл на стоге сена во дворе своего дома и запутался в цепях, висевших на опорах сенохранилища.

"Его нашел старший брат, который в это время занимался хозяйством. Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка от удушения", - сообщили в главке.

Отмечается, что семья благополучная, в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

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