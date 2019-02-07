8 февраля - довольно таинственная дата в народном календаре. В старину верили, будто в этот день покойные родственники особенно тоскуют по своим близким, которые остались в мире живых. Могут они и явиться в некогда родной дом – если члены семьи полностью забыли об их существовании, не поминают, не ходят на кладбища в родительские дни, не молятся за их души в церкви.

Существовали и особые традиции, приуроченные специально к этому дню. Согласно народным поверьям, они помогали удержать душу покойного в загробном мире.

По православному месяцеслову 8 февраля почиталась память Федора Студита - греческого монаха и общественного деятеля (759—826), причисленного к лику святых.

Приметы на 8 февраля

Если на Федора Студита в ваш дом явилась душа покойного родственника – отслужите молебен в церкви, а углы дома и двор побрызгайте святой водой. Это следует сделать и в любой другой день, когда к вам является покойник (не только наяву, но и во сне).

Чтобы умершие родственники не беспокоили - повесьте 8 февраля у входной двери и под окном пучок крапивы и рябины. Считается, что эти растения отпугивают духов.

Для этих целей можно также положить под балку на крыше веточку можжевельника и цветок чертополоха.

Кроме того, от визитов непрошеных гостей "помогали" и такие приемы: топор под порогом (чтоб дух споткнулся и исчез); кресты, начерченные мелом над окнами и дверями (считалось, что любой дух – посланник нечистой силы, которая, как известно, боится креста!); посторонний человек, оставшийся в доме ночевать ("живые" мертвецы не любят присутствия чужих в своем доме).

Если покойник является слишком часто, чуть ли не каждый день, следует ударить его уздечкой, швырнуть в него камнем и обругать. Тогда он исчезнет. Кроме того, не мешало бы подумать, почему он приходит, и устранить причину.

Если умерла вдова, и ее некому отпеть, в этот день молятся за ее душу приходские священники.

Можно 8 февраля и самому вызвать мертвых. Этого делать нежелательно, но всегда находились смельчаки. Перед этим следует 12 пятниц держать строгий пост, а в день Федора Студита ждать встречи!

На погоду гадали таким образом: рассыпали на блюдце горсточку гороха. Если он звонко ударился о блюдце - к жестоким морозам, если глухо - то скоро пойдет снег.

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