Українські армійці взялися допомагати цивільним медичним закладам на Донбасі. Лікарні отримують недешеве медичне устаткування для реабілітації тяжкохворих пацієнтів.

Звідки і як воно потрапляє до тамтешніх медиків, розповість Ігор Левенок.

"Слава Богу, хоть мы можем помогать людям", - говорить Амер Бадран. Нині він - за головного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні. У 2014 році заклад переїхав з окупованої столиці Донбасу до звільненого українським військом міста Лиман. На подвір'ї біля лікарні армійська вантажівка, під зав'язку наповнена різноманітним крамом. Це - новітнє устаткування для медиків і пацієнтів:

"Это ортезы, которые используются если имеется перелом бедренной кости, трубчатых костей длинних. Это очень суперская штука. То есть, эти больные - они длительное время неподвижны. Их нужно поднять. Вот, пожалуйста подъемник".

Усе це добро заклад отримав за сприяння українських військових. Завдяки гуманітарній ініціативі генерала Наєва "Допомога Схід". Поміж справами на фронті, командувач об'єднаними силами веде перемови з благодійниками. Каже, аби тут, на Донбасі, мирні люди відчували, - вони потрібні Україні.

"Наші партнери, безпосередньо у Франції, за допомогою благодійників і небайдужих людей і також керівників відповідних установ - відшуковують необхідне обладнання. В подальшому, здійснюється переміщення за допомогою наших партнерів на територію України. Ми шукаємо те, що потребує той чи інший лікувальний заклад", - зазначив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.

Від початку Операції Об'єднаних сил медичним та геріатричним закладам Донеччини та Луганщини військові передали гуманітарної допомоги більш як на п'ять мільйонів гривень. І цього разу обласній травматології передали устаткування на "кругленьку суму".

"Общая стоимость груза, который мы сегодня привезли в Лиман - это миллион гривен", - наголосив Володимир Любовецький, представник благодійної організації.

Донецька травматологія та центр нейрохірургії відомі в Україні й поза її межами. Бо ж лікарі тут роблять справжні дива. Це операції з головним та спинним мозком, ортопедія. Більшість медиків не пішли на співпрацю з окупантами. Нині мають нове приміщення й гідні умови праці. Тож чимало хворих сюди звертаються не тільки з вільної України а ще й з міст та селищ, які перебувають під тимчасовим контролем російських найманців.

"Слава Богу, что о нас знают, знают что мы - областная больница и мы выполняем такие операции", - дякує Амер Бадран в. о. головного лікаря Донецької обласної травматологічної лікарні.

В подальшому гуманітарну допомогу мають отримати іще дев'ять медичних закладів Донецької та Луганської областей. Командувач запевняє - не обділять і військові шпиталі.

"У нас в районі Операції Об'єднаних сил - чотири військових госпіталя і всім їм також буде надана допомога, але в першу чергу - ми розпочали з цивільних об'єктів", - зазначив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних сил.