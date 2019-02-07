Насамперед - найважливіше. Конституцію змінено. Тепер у головному законі закріплено стратегічний курс нашої країни на членство в ЄС і НАТО. За рішення, яке сьогодні вже неодноразово назвали історичним, проголосували 334 депутати.

Звісно, не минулося в сесійній залі без спротиву... Перебіг голосування та інші події й результати парламентського дня огляне Ксенія БарвінЕнко.

Дводенну блокаду з парламентської трибуни зняли. І після півгодинних перемов спікера з головами фракцій все-таки перейшли до розгляду законопроекту про зміни до Конституції. Документом пропонується закріпити в головному законі держави стратегічний курс України на ЄС та НАТО.

"Український парламент, я впевнений - прийме історичне рішення і підтримає пропозиції президента Петра Порошенка по внесенню нашого курсу на ЄС та НАТО до Конституції України", - заявив Артур Герасимов, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

"Так, Україна буде в НАТО і буде європейською державою, бо вона нею - є по своїй суті. Це є декларація декларацій, яка записана в основний документ, - чому? А тому, що дій ніяких немає, бо стандарти НАТО - це прозорий військовий бюджет країни, стандарти НАТО - це нова зброя", - наголосив Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".

Своє слово перед голосуванням сказав і сам ініціатор змін до Конституції - Петро Порошенко.

"Сьогодні - історичний день, коли в Конституції України буде закріплено як зовнішньо-політичні орієнтири руху країни до ЄС, рух України до Північно-Атлантичного Альянсу. Дуже важливо, що НАТО - це про безпеку, безпеку - не лише військову, не лише зміни на геополітичній карті світу, а це й про безпеку громадянина, безпеку на вулиці, захист конституційний прав і свобод", - зазначив Петро Порошенко, президент України.

334 - "за" і головний закон України переписано. Членство в НАТО та ЄС - стратегічний курс нашої держави:

"334 - "за"! Рішення прийнято! Прийнято зміни до Конституції, це - незворотність нашого європейського вибору!"

Переписувати рядки Конституції вирішили оптом і взялися за перейменування Дніпропетровської області. Розглядали одразу два законопроекти - президентський і депутатський. Перший пропонував назву Дніпровська, другий - Січеславська.

"Тут чітко визначились дві позиції: одна компромісна, для того щоб не давати можливості в середині однієї області збурювати ситуацію, давши назву географічного центру, або "Січеславська", яка підкреслить наше героїчне і сміливе козацьке минуле", - заявила Ірина Луценко, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".

Пуста зала і, нарешті, розблокована трибуна. За кілька годин засідання депутати проголосували законопроекти, які відкладами на потім кожну сесію. Зокрема розглянули і перейменування Дніпропетровського області. До Конституційного суду направили пропозицію змінити назву регіону на Січеславську. Таке рішення підтримали 240 депутатів.

І поки, після історичних голосувань, депутати не розбіглися із зали, - спікер парламенту поставив на розгляд законопроект який забороняє росіянам спостерігати за виборами в Україні. Документ підтримали 232 народних депутати.

Відтак громадяни держави-агресора не можуть бути спостерігачами на виборах.