Выяснилось, что мужчина, избивший школьников, которые бросали снежки и попали в автомобиль оказался боксером. Зовут его Виктор Сидоренко, сообщает KyivOperativ.

Он чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии UBA, чемпион мира по кикбоксингу, призер мира по муай-тай. Провел на проф ринге 14 боев, из них 11 побед досрочно (2003-2008 годы). Тренер боксеров профессионалов в Elite Boxing Promotions, тренер боксеров любителей.

Возглавляет собственную школу бокса, профессиональный боксер с спортивным прошлым которое тянется со времен СССР. Сидоренко имеет свою школу бокса и занимается тренерской деятельностью.

Человеческой жестокости нет предела: от нее страдают как взрослые, так и дети. Ранее Николаевом педофил избил и изнасиловал ребенка.