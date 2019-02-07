В Киеве избили школьника: появились шокирующие подробности [ Редактировать ]
Выяснилось, что мужчина, избивший школьников, которые бросали снежки и попали в автомобиль оказался боксером. Зовут его Виктор Сидоренко, сообщает KyivOperativ.
Он чемпион мира по боксу среди профессионалов по версии UBA, чемпион мира по кикбоксингу, призер мира по муай-тай. Провел на проф ринге 14 боев, из них 11 побед досрочно (2003-2008 годы). Тренер боксеров профессионалов в Elite Boxing Promotions, тренер боксеров любителей.
Возглавляет собственную школу бокса, профессиональный боксер с спортивным прошлым которое тянется со времен СССР. Сидоренко имеет свою школу бокса и занимается тренерской деятельностью.
Человеческой жестокости нет предела: от нее страдают как взрослые, так и дети. Ранее Николаевом педофил избил и изнасиловал ребенка.
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