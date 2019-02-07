Сьогоднішні зміни до Конституції прокоментував і голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, проти якого, нагадаємо, днями відкрили кримінальне провадження. Політсила сприймає це як прямий політичний тиск.

Ось як Віктор Медведчук оцінює такі ініціативи влади:

"Подобные изменения, которые сегодня внесла ВР - сделала пиар-ход в интересах власти.

Согласно социологическим данным, которые проводятся за последние полтора-два года, уровень поддержки НАТО не превышал 40-42 % в реальных социологических исследованиях.



Как можно при такой полярности взглядов вносить изменения в Конституцию, даже если они декларативные? Я считаю, что это циничный обман граждан.

Когда мы говорим о том, что сегодня главнае проблема для страны - это мирное урегулирование на Донбассе - ведь, власть и те, кто сегодня голосовал, хорошо знают, как люди, которые сегодня проживают на не контролированной ситуации, на Донбассе, относятся к НАТО. И при этом, желая сделать все, чтобы эти люди вместе с территориями вернулись в Украину - они игнорируют это мнение.

Суть и главное значение будет иметь сама избирательная кампания, подсчет голосов и определение победителя. А то, что происходит сегодня в Украине - а именно те сообщения в СМИ, которые звучат в отношении фальсификации выборов, подкупа избирателей, регистрации огромного количества кандидатов через своих представителей в избирательных комиссиях всех уровней, которые будут влиять на ход подсчета голосов - вот эти результаты, и сам ход избирательной кампании, может, хотя этого не хотелось бы, чтобы было результатом того, что выборы будут не признаны", - зазначив Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".