І ось - матеріал з Одеської області. У малозабезпечених громадян чиновники масово збирають документи на оформлення соціальної допомоги. Гроші, кажуть, виплатять згодом. На диво - саме в період передвиборної кампанії. Що ж це - матеріальна допомога чи прихований підкуп виборців?

Наш Андрій Анастасов вирушив по селах, аби з'ясувати: по скільки обіцяють людям і чому це відбувається напередодні перегонів.

Районами йде поголос - даватимуть по 1000 гривень на руки. Потрібно лише надати документи. Офіційно - гроші виділятимуть за програмою соціального захисту населення Одещини. Тобто розподіляють бюджетні кошти області.

Ось, наприклад, місто Роздільна. Дивно, але папери в людей збирають у місцевому… "водоканалі". Тут черги та народний гумор:

"А коли гроші будуть? - А звідки ми знаємо! Коли вибори закінчаться, а може і не будуть! - А чому в "водоканалі"? - Без води люди не будуть жити - якщо не будемо звертатися до "водоканалу"!"

Побачивши нашу камеру, працівники "водоканалу" - розбігаються. Згодом юрист підприємства пояснює: реєструвати людей їм доручила міськрада.

"Передаємо ці зібранні документи в відділ субсидій для подальшого потім отримання людьми якоїсь допомоги!", - заявив Анатолій Чирва, юрист КП "Роздільнянський міській водоканал".

Шукаємо далі. Виявляється, документи приймають і в інших незвичних місцях. Наприклад, у спортивній школі. Тут теж черги.

"А які саме папери необхідно? - Копію паспорта, копію коду і реквізити банку, якщо людина отримує пенсію на банк. Це надається допомога пенсіонерам, у яких пенсія менш ніж 2500 грн", - говорить Наталя Карпєліна, співробітниця КП "Роздільнянський міській водоканал".

Люди підказують: реєстрація йде… на ринку. Так і є: папери заповнюють просто на столі посеред торгових рядів.

Проте ніхто з тих, хто приймає документи, не відповідає на головне запитання людей: коли саме вони отримають гроші?

"Кого не питаю: коли гроші? "Потім!" Ну, всі сподіваються, що до виборів! Якщо до виборів не дадуть, то вже, напевно, через п'ять років - на наступні вибори!", - розповідає Анатолій Слюсаренко, житель Роздільної.

Прямуємо до районного управління соцзахисту, яке, начебто, зобов'язали роздавати допомогу. Начальниця пояснює - в них немає приміщення, аби зібрати всіх пенсіонерів. Тому попросили допомоги у міських чиновників.

"Почему на рынке - потому что там женщины, которые с "водоканала", берут за воду. Как бы, люди знают эти точки, и мы туда их направляем для того, чтоб они взяли. Потому что у нас вот здесь вот, во-первых, и специалистов очень мало", - заявила Лариса Знахарук, керівник управління соціальної політики Роздільнянської РДА.

Представники "Опозиційної платформи - За життя" вважають це формою підкупу виборців. Мовляв, робиться це лише під виглядом соціальної програми, яка, до речі, розрахована на три роки.

"А здесь вот эти все деньги, все эти 90 миллионов - они распределяются в один месяц из трех лет - в март. И никого не смущает, что это март перед выборами. Вы знаете: более открытая форма подкупа было бы конверт - с надписью "взятка". Более открытой формы уже, наверное, не существует!", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Подібні випадки опозиціонери фіксують по всій області. Вже надіслали звернення до губернатора. Далі - виноситимуть питання на найближчій сесії облради. Вважають: виконання соціальних зобов'язань у такий спосіб - незаконне.