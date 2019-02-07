Активісти Майдану не винні в загибелі "беркутівців". Луценко визнав свою помилку в заяві про Небесну Сотню. Генпрокурор заявив, що неточно висловився напередодні на засіданні комітету Парламенту, коли говорив про Небесну Сотню та загиблих під час Майдану правоохоронців.

Тоді він назвав і активістів, і силовиків жертвами. Сьогодні ж Луценко уточнив - "беркутівці" стали жертвами злочинних наказів, і перепросив, якщо його слова могли когось образити.

"Ніхто з "майданівців" не винен у смертях тих правоохоронців, які виконували злочинний наказ. Вони стали жертвами тих злочинців, які цей наказ віддавали.

З моєї точки зору - це закриває історію облудних звинувачень Майдану у смертях правоохоронців.

Абсолютно чітко доведено: Янукович, Захарчено і Якименко винен у всіх смертях і Героїв Небесної Сотні і тих міліціонерів, які, виконували злочинний наказ - от і все.

Нажаль, я помилився в одному слові. Я хотів сказати, що разом з Небесною Сотнею є і міліціонери і використав інше слово - і воно, напевно, когось образило.

Якщо це затронуло душі, серця усіх, хто це чув - я приношу вибачення, але ще раз хочу підкреслити - вважаю важливим рішення експертизи, яка знімає російські міфи проти мирного Майдану", - заявив Юрій Луценко, генеральний прокурор України.