Анджелина Джоли ужаснула внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Американская актриса Анджелина Джоли, являющаяся послом доброй воли ООН, в очередной раз появилась на публике и напугала фанатов. Снимки звезды появились в Instagram-аккаунте Red Carpet Mood, пишет "Корреспондент".
Голливудская звезда посетила лагерь мусульман в Бангладеш с гуманитарной миссией ООН. Звезда выступила с речью в поддержку жителей лагеря.
Внимание многих пользователей привлек внешний вид Анджелины Джоли. Они отметили, что у актрисы "никогда не было таких худых ног", и она выглядит слишком усталой.
Публичные люди также сталкиваются с проблемами и стрессом, который отражается на их внешнем виде. Анджелина Джоли пережившая развод с Брэдом Питтом, недавно столкнулась с худшим кошмаром в ее жизни.
по теме
Умерла знаменитая актриса
За свою карьеру актриса сыграла более ста ролей в фильмах и телесериалах
Анджелина Джоли шокировала поклонников болезненной худобой (фото)
Папарацци сфотографировали голливудскую актрису на прогулке с детьми
Известная актриса умерла в страшных муках
Звезда "Полета над гнездом зукушки" скончалась в страшных муках
Дочь миллиардера снялась обнаженной для журнала (фото)
Наследница миллиардов снялась голой - в одних только бриллиантах на сумму 10 миллионов долларов
Худший кошмар Анджелины Джоли: дети решили уйти от нее
У голливудской актрисы возникли новые проблемы с детьми