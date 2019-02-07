Американская актриса Анджелина Джоли, являющаяся послом доброй воли ООН, в очередной раз появилась на публике и напугала фанатов. Снимки звезды появились в Instagram-аккаунте Red Carpet Mood, пишет "Корреспондент".

Голливудская звезда посетила лагерь мусульман в Бангладеш с гуманитарной миссией ООН. Звезда выступила с речью в поддержку жителей лагеря.

Внимание многих пользователей привлек внешний вид Анджелины Джоли. Они отметили, что у актрисы "никогда не было таких худых ног", и она выглядит слишком усталой.

Публичные люди также сталкиваются с проблемами и стрессом, который отражается на их внешнем виде. Анджелина Джоли пережившая развод с Брэдом Питтом, недавно столкнулась с худшим кошмаром в ее жизни.