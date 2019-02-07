Гучний скандал в Івано-Франківську. Місцеві патрульні звинуватили своє керівництво в корупції. Мовляв, ті вже кілька років привласнюють чималі суми бюджетних коштів, які виділяються на обслуговування авто. Натомість примушують патрульних мити службові машини.

Невеличкий бокс для мийки авто просто на території Івано-Франківського управління патрульної поліції. Саме сюди після завершення зміни з'їжджаються екіпажі. На цих кадрах видно, як "озброївшись" шлангом і ганчіркою посеред ночі поліцейські самотужки миють службові машини.

"Завжди вночі, нічна зміна, коли мало викликів, технічна перерва, і у нас на управлінні є своя мийка, і мили машину", - говорить Олександр Точенніков, лейтенант патрульної поліції Івано-Франківської області.

Патрульні кажуть - мили б і далі, якби випадково не дізналися, що їхнє управління вже рік як сплачує за ці послуги приватникам. За поясненнями звернулися до керівництва, але чіткої відповіді не отримали, - кажуть хлопці. Тому написали рапорт на Київ - начальнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову.

Патрульні прямо звинуватили свого керівника Олега Костенка в тому, що він привласнює державні кошти. А ще - тисне на працівників управління. Під рапортом підписалися сорок чотири людини.

"Я, дійсно, підписався. Мене ніхто не змушував. За три роки - на моїй пам'яті - було три чи чотири хімчистки, а мийки - жодної не було, хоча в договорі прочитали, що позачергово має бути мийка. Таке враження, що блокується ця мийка", - розповідає Михайло Грицишин, інспектор патрульної поліції Івано-Франківської області.

Останні два роки послуги з миття машин надає підприємець Володимир Тучак. У 2018 році його фірма отримала більш ніж півмільйона гривень, із яких 82 тисячі - за мийку та хімчистку патрульних авто. Прокоментувати хоч щось - підприємець навідріз відмовився:

"Не коментую і все! Не маю бажання! Ви придумаєте, я не сумніваюся".

А от у патрульній поліції запевняють - якщо поліцейські й мили машини, то з власної ініціативи. І нічого поганого в цьому не бачать.

"Відповідно, 348 мийок на рік, маючи 345 днів і маючи мінімум десять одиниць транспортних засобів, який виїжджає щоденно на лінію - то цілком логічно, що якась частина людей обслуговують ці транспорті засоби і самі їх і мили", - говорить Володимир Голубош, начальник управління Нацполіції в Івано-Франківській області.

А ще головний патрульний упевнений: підписати рапорт підлеглих хтось підбурив.

"Більшість тих людей, які підписали цей рапорт - вони взагалі не знали про що йдеться в цьому рапорті. І відмовляються від своїх підписів", - заявив Олег Костенко, начальник патрульної поліції Івано-Франківської області.

Чи справді підбурив хтось патрульних написати рапорт і зібрати підписи - в управлінні мають з'ясувати під час внутрішньої перевірки. Триватиме вона близько двох місяців. Результати пообіцяли оприлюднити.