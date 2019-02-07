У Харкові відсьогодні подорожчав проїзд у метрополітені. Вартість однієї поїздки підвищили з 5 до 8 гривень. І при цьому немає жодних знижок.

Подорожчав і проїзд у наземному електротранспорті. На що підуть гроші? - з'ясовувала Світлана Шекера.

Заступник міського голови на засіданні міськвиконкому пояснює, чому потрібно підвищити вартість проїзду у трамваях, тролейбусах і метро. Підприємства - збиткові. Цьогоріч навіть 115 мільйонів гривень фінансової підтримки від міськради не покращили ситуацію. Водіїв та кондукторів - менше половини від потреби. А 62 відсотки пасажирів - їздять безкоштовно, бо пільговики.

"Рост затрат на оплату труда в 1,6 раза - в связи с увеличением уровня прожиточного минимума. Также произошел рост тарифов на электроэнергию, рост цен на материалы и запасные части для технического обслуживания и ремонта подвижного состава", - стверджує Михайло Фатєєв, заступник Харківського міського голови.

За спиною в чиновника - активісти з плакатами. Та слова їм не дали. Поспіхом - проголосували за нові тарифи:

"Решение, которое мы обсудили по метрополитену, принято! Мы перенесем вашу дискуссию в "разное"!

Активісти все ж прориваються і пропонують: взяти гроші за рекламу, якою завішані вагони. І питають - чому немає обіцяного "Е-тікету", не можна розрахуватися за поїздку банківською карткою. А головне - жодних знижок.

"У Кернеса нет ни одного прибыльного предприятия, все убыточные! Мало того, он с бюджета платит им еще "финансовую поддержку", и я знаю, что с этой "финансовой поддержки" - директора коммунальных предприятий должны!, обязаны! принести "откат". Этот "откат" - минимум 20%", - заявив Дмитро Марінін, активіст, колишній депутат Харківської міської ради.

На брифінгу для журналістів чиновник міськради уточнює - навіть після підвищення тарифу грошей на нові вагони метро, трамваї та тролейбуси - не вистачить.

"Поднять заработную плату, выйти хотя бы на средний уровень по Украине - вот это, собственно говоря, и основная задача тарифа", - стверджує Михайло Фатєєв, заступник Харківського міського голови.

Харківські трамваї містяни вже давно називають "дрифт-карами". Бо старі вагони постійно сходять з рейок. Не в кращому стані й тролейбуси. Активісти Харківського антикорупційного центру вказують на кричущі фінансові порушення: це і завищені ціни, за якими купили вживані чеські тролейбуси, і фейкова нагорода, за яку метрополітен заплатив 5 тисяч доларів.

"Метрополитен, фактически, тратил деньги неэффективно, т.к. отсеивал более конкурентные и дешевые предложения, отдавал все эти услуги или товары или закупку - своим. И поэтому - платил за это дороже. Я так подозреваю, потому что в этой цене была сумма "отката", - наголосив Дмитро Булах, голова Харківського антикорупційного центру.

Сьогодні ж новими цінами зацікавився антимонопольний комітет. Тариф 8 гривень за одну поїздку в метро міськрада з АМК не погоджувала.