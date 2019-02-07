В течение ближайших трех дней синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду по всей Украине. Однако на следующей недели с Европы придет новый циклон, который принесет потепление и дожди с мокрым снегом, сообщили в "Гидрометцентре".

11 февраля начиная с западных областей в Украину ворвется циклон из Европы, которой "гонит" перед собой фронт теплого воздуха. Западные области и часть регионов центральных областей попадут под дождливую погоду. В центре, на севере и юго-востоке без осадков. Но потеплеет на 3-5 градусов, и там, где накануне было до 2-4 мороза, в понедельник будет до +2-4 тепла.

Во вторник, 12 февраля, циклон с дождями и мокрым снегом накроет большую часть Украины. Без осадков будет лишь в некоторых регионах юго-востока. В то же время на западе страны похолодает до 0+2, в центре и на севере страны от +1 до +4 тепла, на юге до +10.

Ранее украинцев предупредили о резком похолодании.