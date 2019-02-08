На Южном мосту в Киеве нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрий Ткаченко, управляя автомобилем BMW, допустил столкновение с машиной и травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.



Отмечается, что в четверг в 20.36 поступило сообщение о ДТП без пострадавших на Южном мосту с участием Skoda и Nissan.



"На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди Nissan. При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и Nissan. В этот момент водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем Skoda, который в свою очередь врезался в Nissan", - уточнили правоохранители.



В результате инцидента патрульную зажало между двумя машинами и она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Skoda.



Полицейские установили, что за рулем BMW находился заместитель главы одной из районных госадминистраций Киева, который имел явные признаки алкогольного опьянения.

Накануне под Ивано-Франковском поезд врезался в грузовик.

