В Киеве нетрезвый чиновник попал в ДТП и травмировал полицейскую [ Редактировать ]
На Южном мосту в Киеве нетрезвый заместитель председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрий Ткаченко, управляя автомобилем BMW, допустил столкновение с машиной и травмировал патрульную, которая оформляла дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Отмечается, что в четверг в 20.36 поступило сообщение о ДТП без пострадавших на Южном мосту с участием Skoda и Nissan.
"На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди Nissan. При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и Nissan. В этот момент водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем Skoda, который в свою очередь врезался в Nissan", - уточнили правоохранители.
В результате инцидента патрульную зажало между двумя машинами и она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне Skoda.
Полицейские установили, что за рулем BMW находился заместитель главы одной из районных госадминистраций Киева, который имел явные признаки алкогольного опьянения.
Накануне под Ивано-Франковском поезд врезался в грузовик.
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