Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat підтвердили зв'язок між російським ГРУ, Міноборони РФ та приватною військовою компанією Вагнера. Найманці "погоріли" на "липових" паспортах із послідовними серійними номерами. Вони отримали їх у паспортному столі, що раніше видав фейкові документи офіцерам ГРУ Мишкину і Чепізі.

За даними Bellingcat, у другій половині минулого року лише до африканських країн відрядили понад тисячу найманців з ПВК Вагнера. За даними СБУ вони також орудують у Сирії, Венесуелі та на Донбасі.