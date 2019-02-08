У Bellingcat знайшли докази співпраці ПВК ''Вагнера з російським ГРУ [ Редактировать ]
Розслідувачі міжнародної групи Bellingcat підтвердили зв'язок між російським ГРУ, Міноборони РФ та приватною військовою компанією Вагнера. Найманці "погоріли" на "липових" паспортах із послідовними серійними номерами. Вони отримали їх у паспортному столі, що раніше видав фейкові документи офіцерам ГРУ Мишкину і Чепізі.
За даними Bellingcat, у другій половині минулого року лише до африканських країн відрядили понад тисячу найманців з ПВК Вагнера. За даними СБУ вони також орудують у Сирії, Венесуелі та на Донбасі.
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