У Катарі відкрили найдовшу у країні автомагістраль - Аль-Маджд. Її збудували до Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Дорога завдовжки 195 кілометрів з'єднує всі важливі автошляхи країни. І має сім смуг - п'ять для легковиків, дві - для вантажівок.

Посадовці, що прибули на офіційну церемонію відкриття траси, заявили: новий проект дасть змогу водіям пересуватися країною вдвічі швидше.

До Чемпіонату світу у Катарі зводять 7 стадіонів, готелі, залізниці та лікарні.