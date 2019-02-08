У Катарі відкрили нову автомагістраль [ Редактировать ]
У Катарі відкрили найдовшу у країні автомагістраль - Аль-Маджд. Її збудували до Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Дорога завдовжки 195 кілометрів з'єднує всі важливі автошляхи країни. І має сім смуг - п'ять для легковиків, дві - для вантажівок.
Посадовці, що прибули на офіційну церемонію відкриття траси, заявили: новий проект дасть змогу водіям пересуватися країною вдвічі швидше.
До Чемпіонату світу у Катарі зводять 7 стадіонів, готелі, залізниці та лікарні.
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