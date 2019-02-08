В пятницу, 8 февраля, самолет, выполнявший рейс Одесса - Варшава (Польша), совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Одесса. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Сообщается, что самолет польской авиакомпании LOT, выполнявший рейс LO 770, совершил вынужденную посадку по техническим причинам.

Посадка прошла успешно.

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