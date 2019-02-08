Полиция Великобритании считает, что суммарно к делу Скрипалей могут быть причастны 5 граждан России, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на источник в органах безопасности королевства.

В течение нескольких недель полиция предоставит доказательства о причастности к возможному отравлению Сергея и Юлии Скрипалей еще двух россиян.

Как уточняет издание, 2 граждан России передвигались отдельно от других подозреваемых, а также отмечает, что их роль в инциденте была "намного меньше".

Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.

Полиция потратила около 7,5 миллиона фунтов на расследование и восстановила хронологию событий.