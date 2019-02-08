Число погибших обрушения дома в Стамбуле (Турция) возросло до одиннадцати человек, сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу изданию Daily Sabah.

По его словам, сейчас сложно определить, сколько людей находится еще под завалами, поскольку дом состоял из восьми этажей, однако верхние три были достроены незаконно.

Во время поисковой операции среди обломков нашли тела еще нескольких погибших. Еще 13 человек уж доставлены в больницу с различными травмами.

Также министр сообщил, что спасатели в четверг, 7 февраля, нашли среди обломков живую пятилетнюю девочку. Она провела под завалами 18 часов.

Причина катастрофы устанавливается, поиски людей продолжаются.

Напомним, по предварительным данным, обрушившийся дом был жилым, в нем проживали 12 семей. Смотрите видео с места происшествия.