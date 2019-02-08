Бельгія прийме на лікування шістьох поранених українських військових, а проект медичної співпраці з Україною продовжать іще на рік, - про це заявив голова бельгійського МЗС Дідьє Рейндерс.

Бійці прибудуть до Бельгії у березні. Курс лікування триватиме 6 тижнів. Усі витрати візьме на себе бельгійська сторона. Торік Брюссель надав медичну допомогу п'ятьом українським бійцям.