Київ звернувся до Європейського суду з прав людини із проханням чимшвидше призначити дату слухання у справі "Україна проти Росії". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення відкласти на невизначений наразі термін публічні слухання у "кримській" скарзі України проти Росії.

На засіданні 27 лютого мали розглянути питання, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до так званого "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи РФ.