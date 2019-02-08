Україна закликає Європейський суд з прав людини пришвидшити розгляд справи проти Росії [ Редактировать ]
Київ звернувся до Європейського суду з прав людини із проханням чимшвидше призначити дату слухання у справі "Україна проти Росії". Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Нагадаємо, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення відкласти на невизначений наразі термін публічні слухання у "кримській" скарзі України проти Росії.
На засіданні 27 лютого мали розглянути питання, чи здійснювала Росія фактичний контроль території Криму ще до так званого "юридичного оформлення" анексії рішенням Державної думи РФ.
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