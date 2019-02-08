На Полтавщині вилучили рекордну партію наркотиків [ Редактировать ]
Найбільшу в історії України партію синтетичних наркотиків виявили правоохоронці на Полтавщині.
Ідеться про 20 кілограмів метадону, 300 кілограмів прекурсорів та майже 50 літрів рідкого метадонового концентрату - на понад 35 мільйонів гривень.
Прибутковим бізнесом займалися троє ділків, які орендували під нарколабораторію приватний будинок. Виготовлену отруту збували по всій країні. Наркодилерів затримали.
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