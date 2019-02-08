На Хмельниччині викрили торгівця фальсифікованими препаратами

Торгівця фальсифікованими препаратами викрили на Хмельниччині. Зловмисника шукали від 17 року, коли через його саморобні пігулки для схуднення померла 21-річна дівчина у Великій Британії. Засіб вона придбала через інтернет