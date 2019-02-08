ЄС і Німеччина не стануть залежними від російського газу після запуску "Північного потоку-2", - таку думку висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель під час зустрічі з представниками "Вишеградської четвірки". І додала - Україна має залишатися країною-транзитером.

Водночас, європейські ЗМІ пишуть - Берлін намагається захистити "Північний потік-2" і переконує європейські столиці не підтримувати так звану "газову директиву", яка ускладнить його будівництво. Документ розглядатимуть у Єврокомісії сьогодні.

"Не відкрию вам таємниці: щодо "Північного потоку" існують різні думки. Але два питання для мене мають значення. Одне з них - це забезпечення ситуації, за якої Україна і надалі залишатиметься країною-транзитером російського газу. Це дуже важливо для стратегічної ролі України", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.