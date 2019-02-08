Паризький музей воскових фігур Гревен готується знову приймати відвідувачів. Там завершили масштабний ремонт, перший за останні 15 років.

Музей працює з 1882 року. У колекції - воскові фігури історичних постатей, вигаданих персонажів і сучасних зірок. Власники кажуть: оновлюють музей так, щоб гості могли більше взаємодіяти з експонатами - 2001 року дозволили робити селфі. Нині ж можна провести військову нараду з Наполеоном, пограти у футбол з Кіліаном Мбаппе чи записати пісню в дуеті з Леді Гагою.