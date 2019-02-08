Зачастую, при выборе подарка, мы останавливаемся на красивом зеркале в оригинальной оправе. Но внезапно вспоминаются слова, которые можно услышать от старшего поколения: "Дарить зеркало - плохая примета".

Почему нельзя дарить зеркало - узнаете из нашей статьи.

Если вы знаете, что предполагаемый адресат подарка - человек суеверный, подумайте, понравится ли ему такой подарок.

Почему нельзя дарить зеркало

С давних времен считается, что зеркало является проводником в потусторонние миры, а также способно накапливать в себе энергетику, преимущественно – негативную, а также оно может передавать энергетику другим сущностям. Не рекомендуется смотреться в зеркало в период болезни или плохого самочувствия, а также в период агрессии, раздражительности и плохого настроения. Согласно суевериям, зеркало может сберечь в себе эту отрицательную энергетику и передать ее тем людям, которые будут смотреться в него после вас.

Именно поэтому не рекомендуется приобретать зеркала, которые уже принадлежали кому-то. Неизвестно, что оно успело увидеть у своих старых владельцев. Именно поэтому нельзя дарить зеркало.

Что делать, если подарили маленькое зеркальце

Приверженцы негативного значения приметы уверяют, что даже маленькое зеркальце может обладать отрицательной энергией. Однако, если вам все-таки вручили подобный подарок, не стоит переживать. Обратите внимание на того, кто преподнес в дар. Если сделано это было от всей души, человеком, которому вы дороги, достаточно окропить зеркало святой водой, чтобы убедиться в том, что на нем точно не будет посторонней энергии.

Если вы убеждены, что подарок был сделан со злым умыслом, омойте зеркало чистой водой и на трое суток поместите в емкость с освященной водой. Через три дня еще раз омойте, вытирать воду не нужно, пусть высохнет сама. Теперь положите зеркальце в емкость, засыпьте его четверговой солью. Сверху закройте плотной темной тканью и расположите в укромном месте на трое суток, после чего им можно пользоваться.

Приметы о зеркалах

Считается, что разбить зеркало - к несчастью. От разбитых и треснувших зеркал необходимо избавляться немедленно. Кстати, в осколки смотреть не рекомендуется - можете разбить свою жизнь.

Нельзя показывать в зеркало младенцев до года: согласно поверью, ребенок начнет отставать в развитии речи.

Когда умирает кто-то в доме, всегда завешивают зеркала: это делается для того, чтобы дух умершего человека не остался в зеркале. Если вы собираетесь выйти из дома, перед уходом улыбнитесь своему отражению – пусть оно охраняет ваше жилище.

А еще узнайте, почему нельзя дарить полотенце.