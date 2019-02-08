В Киеве поезд сбил железнодорожника (фото) [ Редактировать ]
Возле железнодорожной станции Киев-Волынский электропоезд сбил железнодорожного работника, который сидел на рельсах, сообщает "Информатор".
Инцидент произошел накануне вечером, 7 февраля. По словам других работников, мужчина сидел на рельсах и в этот момент его сбил поезд. Погибшему было 32 года.
"Информатор"
Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.
Ранее сообщали, что под Ивано-Франковском поезд врезался в грузовик.
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