Возле железнодорожной станции Киев-Волынский электропоезд сбил железнодорожного работника, который сидел на рельсах, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел накануне вечером, 7 февраля. По словам других работников, мужчина сидел на рельсах и в этот момент его сбил поезд. Погибшему было 32 года.

"Информатор"

Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть. На месте работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося устанавливаются.

Ранее сообщали, что под Ивано-Франковском поезд врезался в грузовик.