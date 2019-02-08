В Международном валютном фонде заявили, что программа сотрудничества с Украиной нацелена на повышение уровня жизни ее граждан. Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

"Основная цель нашего сотрудничества - это достижение устойчивого роста экономики Украины и повышение уровня жизни населения. Мы активно поддерживаем экономическую программу Украины и постоянно держим связь с украинскими властями", - сказал он, ответив на ремарку журналиста об участившихся перед выборами заявлениях разных политических сил о целесообразности сотрудничества с Фондом.

Райс подчеркнул, что для этого МВФ работает с правительствами стран на всех уровнях политических систем.

Ранее мы писали о том, что Украина переведет крупный транш МВФ.