В МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной [ Редактировать ]
В Международном валютном фонде заявили, что программа сотрудничества с Украиной нацелена на повышение уровня жизни ее граждан. Об этом сообщил представитель Фонда Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.
"Основная цель нашего сотрудничества - это достижение устойчивого роста экономики Украины и повышение уровня жизни населения. Мы активно поддерживаем экономическую программу Украины и постоянно держим связь с украинскими властями", - сказал он, ответив на ремарку журналиста об участившихся перед выборами заявлениях разных политических сил о целесообразности сотрудничества с Фондом.
Райс подчеркнул, что для этого МВФ работает с правительствами стран на всех уровнях политических систем.
Ранее мы писали о том, что Украина переведет крупный транш МВФ.
по теме
Покупки в интернете: как украинцы будут платить с 7 февраля
Новый закон Украины "О валюте и валютных операциях", который 7 февраля вступил в силу, открывает множество новых возможностей для осуществления людьми различных финансовых операций
Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса
Президент Петр Порошенко утвердил границы и список временно оккупированных населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей
Соціальна підтримка дітей і матерів є пріоритетом для держави - Юрій Бойко
Десятки жінок із різних областей України вимагали від чиновників відновити програму соціального захисту дітей та матерів - збільшити соцвиплати і забезпечити підтримку родин, які постраждали від бойових дій
Внесение в Конституцию курса на членство в НАТО и ЕС - предвыборный ход власти
Закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и ЕС - это акт предательства и циничного игнорирования интересов миллионов граждан нашей страны
Днепропетровскую область переименуют
Верховная рада Украины 7 февраля направила в Конституционный суд Украины законопроект №9310-1 о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины