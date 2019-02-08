"Северный поток-2": появилось новое решение [ Редактировать ]
Германия и Франция урегулировали спор вокруг российского газового проекта "Северного потока-2" и достигли компромисса по Газовой директиве. Об этом сообщает AFP.
Берлин и Франция предложил новую редакцию поправок к Газовой директиве Европейского союза, которая не блокирует российский проект газопровода.
Ранее мы писали о том, что строительство газопровода будет значительно осложнено.
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