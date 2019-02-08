5 февраля, на улице Безлесной во время драки парень ударил своего 20-летнего знакомого топором в шею. После этого преступник скрылся, сообщает "Информатор".

Пострадавшего доставили в больницу. Вскоре после инцидента полиция задержала злоумышленника. Им оказался 21-летний местный житель.

По данному факту в Чечеловском отделении полиции открыли производство по части 2 статьи 15 (Покушение на преступление) и части 1 статьи 115 УКУ (Умышленное убийство). Парню уже сообщили о подозрении. Сейчас злоумышленник находится под стражей. За совершение особо тяжкого преступления ему грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

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