9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский и является одним из самых почитаемых святых в православии. Он прославился добрыми делами.

В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях. Продолжают делать это и по сей день. Также считали, что Иоанн Златоуст - заступник людей, которые пребывают в отчаянии.

В день 9 февраля поминали близких и готовили ритуальные блюда: открытые пироги (пироги-расстегаи) с начинками из грибов, мяса, рыбы.

Приметы на 9 февраля

Снег в поле лежит буграми - жди хорошего урожая

Низкое небо 9 февраля - скорее всего, наступят холода

Облака быстро идут по направлению ветра - примета того, что снега не будет. Если же они, напротив, движутся против ветра, то это приведет к снегопадам

9 февраля нужно разжечь огонь в печи или камине - в семье будет достаток, мир и покой в течение всего года

В день 9 февраля нельзя топить печь сырыми дровами - это к несчастью в доме

Считалось, что Златоустов день, 9 февраля, отлично подходит для лечения зубной боли. Для этого произносили заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели"

Даже оттепель 9 февраля не гарантирует приближения весны - скорее всего, наоборот, будут морозы

Если стекла в доме запотели - жди стужи.

Обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля - плохая примета

Нельзя в этот день получать и дарить подарки - это к беде. Считалось, что 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры

Нельзя мыть голову на Златоуста - это плохая примета.

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