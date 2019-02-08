Приметы на 9 февраля: что категорически нельзя делать на Златоуста [ Редактировать ]
9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский и является одним из самых почитаемых святых в православии. Он прославился добрыми делами.
В старину Иоанну Златоусту молились о прибавлении разума, помощи в духовном развитии, поиске себя, о благополучии в семейных отношениях. Продолжают делать это и по сей день. Также считали, что Иоанн Златоуст - заступник людей, которые пребывают в отчаянии.
В день 9 февраля поминали близких и готовили ритуальные блюда: открытые пироги (пироги-расстегаи) с начинками из грибов, мяса, рыбы.
Приметы на 9 февраля
- Снег в поле лежит буграми - жди хорошего урожая
- Низкое небо 9 февраля - скорее всего, наступят холода
- Облака быстро идут по направлению ветра - примета того, что снега не будет. Если же они, напротив, движутся против ветра, то это приведет к снегопадам
- 9 февраля нужно разжечь огонь в печи или камине - в семье будет достаток, мир и покой в течение всего года
- В день 9 февраля нельзя топить печь сырыми дровами - это к несчастью в доме
- Считалось, что Златоустов день, 9 февраля, отлично подходит для лечения зубной боли. Для этого произносили заговор: "Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели"
- Даже оттепель 9 февраля не гарантирует приближения весны - скорее всего, наоборот, будут морозы
- Если стекла в доме запотели - жди стужи.
- Обжечься, споткнуться и порезаться 9 февраля - плохая примета
- Нельзя в этот день получать и дарить подарки - это к беде. Считалось, что 9 февраля совершаются самые плохие порчи и наговоры
- Нельзя мыть голову на Златоуста - это плохая примета.
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