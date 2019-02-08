Детективи Національного Антикорупційного бюро другу добу проводять обшуки в офісі однієї з найбільших аграрних компаній - товаристві "Аграрний фонд". Начебто - за фактом розтрати працівниками підприємства мільйонів гривень. Працівники Фонду звинувачення відкидають. Детальніше розкаже Даніїл Снісар.

Уже другий день робота аграрного підприємства повністю заблокована. Близько 20 співробітників НАБУ, неочікувано для аграріїв - увірвалися до столичного офісу компанії напередодні - вигнали працівників фонду та розпочали обшуки.

"Фактично, з 14 години вчорашьного дня і досі робота нашого підприємства повністю заблокована. Надали постанову слідчого судді Солом'янського суду про проведення обшуку для вилучення документів, які, зі слів співробітників НАБУ - їм потрібні для розслідування у кримінальній справі", - говорить Микола Зубарєв, виконавчий директор ПАТ "Аграрний Фонд".

У НАБУ сьогодні заявили: детективи розслідують кримінальне провадження проти посадовців "Аграрного Фонду". Підозрюють їх у мільйонних розтратах, під час закупівлі та реалізації мінеральних добрив.

"Є справа, яка стосується можливо розкрадання 240 млн гривень при перевезені закупівель міндобрив, але ми не можемо акцентувати увагу на якомусь конкретному доказі, який виправдовує чи викриває когось. Ми оцінюємо сукупності. На сьогодняшній день ні детектив, ні прокурор підозри не оголошували. Зараз триває розслідування", - повідомляє Артем Ситник, голова Національного антикорупційного бюро України.

На підприємстві звинувачення відкидають. Детективам надали усю необхідну документацію. Тож і проведення обшуків тут вважають безпідставними.

"Кримінальне переслідування нашого підприємства продовжується майже три роки. Це вже друга кримінальна справа, яку вони порушили. Два роки вони, посилюючи тикс на наше підприємство - все більше і більше документів. І виглядало таким чином, що зареєстрували кримінальну справу, побачили що у неї немає перспективи і намагалися знайти хоча б щось інше, щоб показати ефективність роботи НАБУ", - припускає Микола Зубарєв, виконавчий директор ПАТ "Аграрний Фонд".

На свої робочі місця працівники Фонду змогли потрапити лише сьогодні, пообіді. На одному з поверхів обшуки тривають і досі. Туди нікого не пускають.

"Ми на даний час проводим слідчі дії, а саме обшук, з метою вилучення документів, речей та предметів, які мають значення для досудового розслідування", - пояснює Іван Смілий, детектив Національного Антикорупційного Бюро.

Розібратися у ситуації керівництво "Аграрного Фонду" просить високопосадовців, оскільки власником 100% акцій є держава. Звернення вже направили у профільні відомства, до Верховної Ради та перших осіб держави.