В Винницкой области два ребенка погибли от угарного газа [ Редактировать ]
В селе Васильевка Тывровского района от отравления угарным газом погибли два ребенка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Винницкой области.
"Предварительно установлено, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.
Одной погибшей девочке было два года, а другой - девять месяцев. Мать воспитывала детей самостоятельно. Она не состояла на учете в социальных службах.
По данному факту открыто уголовное производство по статье об убийстве с пометкой несчастный случай (ст.115 УК Украины). Ведется расследование трагедии.
К сожалению, подобное происходит часто. Недавно ребенок нашел три трупа у соседки дома.
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