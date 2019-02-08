В селе Васильевка Тывровского района от отравления угарным газом погибли два ребенка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Винницкой области.

"Предварительно установлено, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась - обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Одной погибшей девочке было два года, а другой - девять месяцев. Мать воспитывала детей самостоятельно. Она не состояла на учете в социальных службах.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об убийстве с пометкой несчастный случай (ст.115 УК Украины). Ведется расследование трагедии.

К сожалению, подобное происходит часто. Недавно ребенок нашел три трупа у соседки дома.