У Дніпрі на вулиці ризикують опинитися 64 родини. Їхній будинок у будь-яку мить може піти під землю, адже під фундаментом утворилася прірва. Люди живуть на валізах. До того ж, коли почав танути сніг, зі стелі потекла вода. Потьоки у квартирах до 2 поверху. По фасаду пішли тріщини.

Тиждень тому за метр від фундаменту цього будинку утворилася яма. Місцеві мешканці кажуть - це провалля у нікуди, адже дна ями не видно.

"Никто не знает, что под домом и на сколько глубоко эта ниша пошла. У нас в 93 году была вода в подвале. Стены разошлись на 21 сантиметр. Мы настолько напуганы. Мы не спим ночами, потому что не знаем что может произойти", - говорить Людмила Пономаренко, мешканка будинку №28 по вул. Орловська.

Люди припускають: землю з-під фундаменту могли вимити дощі. По всьому будинку вже пішли тріщини.

"4 этаж, моя квартира. Над ней образовалася такая трещина. Ее видно не вооруженным глазом, которая образовалась после ремонта крыши. Трещина с каждым днем становится все больше и больше. Мы даже боимся, что дом рухнет. Это не жизнь, это ад", - каже Серж Маносян, мешканець будинку №28 по вул. Орловська.

Крізь тріщини вода заливає увесь будинок. Потьоки у квартирах до 2 поверху.

"Три недели подряд я практически не сплю. Потому что каждые 4 часа я выливаю с мисок воду. Последние 2 дня оно по чуть-чуть течет, наверное весь снег с крыши скапал", - говорить Олена Носко, мешканка будинку №28 по вул. Орловська.

Мешканці нарікають на неякісний ремонт покрівлі. Його зробили наприкінці 2016 року. Кажуть: витратили майже 250 тисяч гривень - і замінили тільки шифер над чотирма під'їздами. А за місяць після того, як поїхали ремонтники, люди написали першу скаргу чиновникам.

"Обращений было более десяти. А в прокуратуру, только одно. Ответа на жалобу нет", - говорить Руслан Максименко, мешканець будинку №28 по вул. Орловська.

Тиждень тому жителі знову написали скарги, викликали аварійні служби. Однак біля будинку фахівці з'явилися лише після приїзду журналістів.

"Я буду изучать наземную конструкции. Ривенко будет изучать подоснову. Когда будут собраны анализы, можно говорить о том, что нужно делать, а сейчас. Да дырка страшная. Поверьте, бывает и страшнее", - говорить Леонід Коломоєць, експерт з технічного стану будівель та споруд.

У департаменті житлового господарства нас запевнили: найближчими днями тут також буде і підрядна організація, - вона виправлятиме недоліки ремонту даху. Вирішити проблему з проваллям планують лише за місяць-другий.