У столиці п'яний чиновник скоїв ДТП [ Редактировать ]
Скандальна ДТП у Києві! Ну повний набір: за кермом - пяний чиновник, який влетів в авто, що зупинилося для оформлення іншої аварії. Постраждала патрульна!
Поліціянтку затисло між двома машинами, і їй травмувало ногу. Все сталося у четвер ввечері.
Винуватець - заступник голови Голосіївської райдержадміністрації. Мер Києва Віталій Кличко вже його звільнив - при чому чиновник не встиг навіть протверезіти.
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