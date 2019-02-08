Мер Києва Віталій Кличко вже його звільнив

Скандальна ДТП у Києві! Ну повний набір: за кермом - пяний чиновник, який влетів в авто, що зупинилося для оформлення іншої аварії. Постраждала патрульна!

Поліціянтку затисло між двома машинами, і їй травмувало ногу. Все сталося у четвер ввечері.

Винуватець - заступник голови Голосіївської райдержадміністрації. Мер Києва Віталій Кличко вже його звільнив - при чому чиновник не встиг навіть протверезіти.