Виконання Мінських угод: голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук прокоментував звинувачення ГПУ [ Редактировать ]
Генеральна прокуратура України відкрила провадження стосовно голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука. Привід - звернення депутата від "Народного фронту" Андрія Тетерука. Таким чином Тетерук відреагував на заяву Медведчука на з'їзді його політсили щодо мирного врегулювання на Донбасі. Мовляв, пропонувати автономію для Донбасу та закріплення цього статусу в Конституції - означає порушувати одразу дві статті Кримінального кодексу.
Юрій Луценко анонсував експертизу слів Медведчука. А ось як він сам прокоментував ці звинувачення.
"Я сторонник реализации Минских соглашений. Именно в Минских соглашениях непосредственно речь идет о том, что украинская сторона должна принять ряд законодательных актов - в том числе и изменение в Конституции для закрепления там особого статуса. Минские соглашения утверждены резолюцией совбеза ООН, утверждены главами государств Нормандской четверки. И предполагают тот статус, о котором я, в том числе, говорил на съезде. На съезде я огласил план-концепцию по мирному урегулированию и прекращению боевых действий на Донбассе. И эта концепция является нашим планом "Оппозиционной платформы -За жизнь", - говорить Віктор Медведчук, "Опозиційна платформа - За життя".
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