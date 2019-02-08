Дональд Трамп відкрито заявив про рішення, навколо якого було багато чуток і натяків: він забере війська з Сирії та Афганістану; в Іраку - скоротить контингент. Через ці війни пройшли вже два мільйони американських вояків. І багато хто з ветеранів та їхніх родин - за вихід Америки звідти. "Проти" - керівництво Пентагону і розвідка. Але Трамп, схоже, вже все вирішив. Чим це закінчиться? Розбирався Дмитро Анопченко.

Афганістан. Американці тут із жовтня 2001. За ці роки тільки з бюджету Пентагону на військову кампанію витратили більш як п'ятсот вісімдесят мільярдів доларів! Втрати - майже 2 з половиною тисячі загиблих і 20 тисяч поранених.

Ірак. Тут військова операція почалася в березні 2003. Фінансові витрати Міноборони - більше семисот тридцяти мільярдів. 4 з половиною тисячі загиблих. І це тільки кадрових військових. Та і в Афганістані, і в Іраку воювали й працівники приватних компаній, втрати серед яких - і цю цифру мало хто називає - майже 8 тисяч людей!

А ще ж є Сирія - де зараз дві тисячі американських вояків. Та інші країни - де теж розміщений контингент США - нехай і не в таких небезпечних умовах.

Повернути солдатів додому кандидати в президенти обіцяють щоразу поки балотуються. Та щойно зайшовши в Білий дім - виконати обіцянку чомусь не можуть. Той же Барак Обама - про необхідність закінчити війни говорив і, коли був кандидатом, і коли вже став президентом - у травні 2014.

"Військова місія США завершиться до кінця цього року. Уже з наступного року афганці візьмуть на себе повну відповідальність за свою безпеку".

Але потім Обама поступився - під впливом чи то зміни ситуації, то чи то під тиском "яструбів" у своїй адміністрації. Контингент залишився в Афганістані, а проблему - просто заморозили. І тепер цим шляхом йде і 45 президент Америки.

У цій ситуації Дональд Трамп діє не як політик, а радше як бізнесмен, яким він був донедавна. Говорить мовою цифр, думає - не про геополітичні наслідки, а як йому бюджет країни урізати. Каже: на афганську кампанію Штати щороку витрачають 50 мільярдів доларів! За ці кошти інші країни й освіту, й медицину, й решту соціальної сфери фінансують.

Його головне завдання - затягнути пояс, максимально урізати державні витрати. А значить - президент за всяку ціну буде виводити війська. І про своє остаточне рішення Трамп заявив якраз цього тижня. Спочатку - в інтерв'ю CBS сказав про це, як про пропозицію.

"Усі втомилися. Треба б вийти з цих нескінченних воєн. І повернути наших хлопців додому".

А кількома днями пізніше - вже в Конгресі - в програмній промові, яку вся країна дивилася - як про рішення.

"Наші підрозділи воюють на Близькому Сході вже 19 років. В Афганістані та Іраку майже 7 тисяч героїв віддали свої життя. Ми вже 7 мільярдів доларів там витратили. Великі нації не ведуть нескінченні війни", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Політичні експерти запевняють: це лише початок. Мовляв, Трамп спробує забрати солдат звідусіль. І пояснюють - оскільки відкликання військ додому підтримують навіть ті, хто традиційно проти президента, - Трамп робитиме все, щоб і бюджетні мільярди заощадити, і голоси нових прихильників здобути.

"Ця промова в Конгресі була передвиборчою. Він намагається отримати президентство в 2020 - завдяки жорсткій позиції по іміграції, абортам, економіці, війнам. І по суті, того вечора Трамп висунувся на другий термін", - заявив Майкл Корнфілд, професор політології університету Джорджа Вашингтона.

І зволікати він не має права - рейтинги не дозволяють - тому змін варто чекати найближчим часом. На зустрічі у Вашингтоні з міністрами закордонних справ країн-учасниць "Глобальної коаліції", президент прямо їм сказав - протягом тижня офіційно оголосять про звільнення ста відсотків території, контрольованої колись ІДІЛ. А це - останнє, що утримувало американців у Сирії.

В Афганістані він йде на дуже великий ризик, укладаючи договір з талібами. Вибирає "менше зло". Талібан одержує картбланш, з них знімуть санкції - в обмін на обіцянку очистити країну від ІДІЛ та Аль-Каїди - по суті, зробити те, чим всі ці рокИи займалися американці, а значить вони можуть піти.

"Ми в процесі консультацій зі Штатами і намагаємося домовитися, щоб їхні підрозділи покинули країну якнайшвидше. - Коли? - Час ще не визначений, про нього поки не домовилися", - відповідає Шер Мохаммад Аббас Станікзай, глава політичного офісу Талібану.

Але від тих же талібів західна преса неофіційно отримала натяк - Вашингтон на переговорах заявляв про готовність уже до кінця квітня забрати з Афганістану половину військ.

Якщо із Сирією та Афганістаном усе зрозуміло - Трамп звідти точно забере своїх солдатів, то Ірак - інша річ. І тут Дональд Трамп знову діє, як бізнесмен.

За розмовами у кулуарах Білого дому, президент і з Іраку хотів би піти, та військові вчинили мудро - вмовили його відвідати одну з найкращих американських баз біля Багдада. Теплий прийом, овації, селфі.

І хазяйнуватий Трамп змінив думку - мовляв, шкода кидати базу, в яку стільки грошей вклали. Контингент скоротимо, але в Іраку залишимося - будемо звідти за Іраном стежити.

Чи правильно чинить Дональд Трамп? Чи не створить вакуум, забравши війська? Чи не обдурять ті ж таліби, ставши ще більшим злом ніж ІДІЛ та Аль-Каїда разом узяті? Питань - безліч. Але цілком зрозуміло, що чинний глава держави готовий ризикнути, якщо на кону - можливість увійти в історію як миротворець, і другий президентський термін.