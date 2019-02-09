Дивні новини з Одеси! У четвер ввечері прямо на робочому місці затримали начальника залізничного вокзалу. Принаймні, такі повідомлення з'явились в українських ЗМІ. Мовляв, його підозрюють в отриманні хабарів.

Джерела в правоохоронних органах підтвердили проведення оперативних заходів, включно з обшуками. Будівля вокзалу була оточена поліцією. Проте, вже сьогодні виявилося, що ситуація не така однозначна. Ніякого затримання не було.

Начальник вокзалу на робочому місці. І заперечує, що у слідства до нього взагалі є претензії. Мовляв, він тільки свідок. Що ж, подивимось, як далі буде розвиватися цей сюжет.