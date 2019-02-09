В Одесі затримали начальника залізничного вокзалу [ Редактировать ]
Дивні новини з Одеси! У четвер ввечері прямо на робочому місці затримали начальника залізничного вокзалу. Принаймні, такі повідомлення з'явились в українських ЗМІ. Мовляв, його підозрюють в отриманні хабарів.
Джерела в правоохоронних органах підтвердили проведення оперативних заходів, включно з обшуками. Будівля вокзалу була оточена поліцією. Проте, вже сьогодні виявилося, що ситуація не така однозначна. Ніякого затримання не було.
Начальник вокзалу на робочому місці. І заперечує, що у слідства до нього взагалі є претензії. Мовляв, він тільки свідок. Що ж, подивимось, як далі буде розвиватися цей сюжет.
по теме
На Запоріжжі затримали групу автомобільних крадіїв
Групу автомобільних крадіїв затримано не Запоріжжі. Працювали зловмисники з розмахом. За кілька років встигли поцупити і перепродати не одну автівку
Львівський поліцейський "кришував" наркобізнес
Правоохоронці задокументували факти, коли офіцер одержував від наркоділків 180 тисяч гривень
В Одессе СБУ задержала боевика
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика
Мужчина получил ножевое ранение в троллейбусе
Жителя Одессы госпитализировали с сильным кровотечением
В Одессе похитили бизнесмена
В Одессе неизвестные похитили владельца аптек, сообщили в Нацполиции