Сьогодні у Москві помер великий актор Сергій Юрський. Йому було - 83. Останнім часом, через поважний вік, він був доволі слабкий, часто хворів. Попередня причина смерті - в актора зупинилося серце.

Сергій Юрський багато працював в театрі. В кіно - в нього було не так багато ролей, але майже всі вони - стали класикою. "Республіка ШКІД", "Любов та голуби" і "Золоте теля". Саме Юрського багато хто називає найкращим кіношним Остапом Бендером. А ще - актор завжди залишався вірним своїм переконанням.

Сергій Юрський - був одним із небагатьох російських акторів, які відкрито виступав - "за" Україну. Проти війни на Донбасі та анексії Криму.